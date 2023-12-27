أخبار تسعد الجميع .. تخفيض ساعات العمل بقرار من الحكومة ل 4 فئات من الموظفين .. شوف لتكون منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الدولة بكل ما لديها من طاقة على أن توفر المناخ المناسب للجميع من أجل العمل بشكل مريح ودون ضغوطات كل فرد حسب الحالة التي هو عليها وذلك من أجل دفع حالة الإنتاج من خلال الاستفادة من كل الطاقات البشرية المتوفرة قدر الإمكان وهو الأمر الذي يظهر من خلال ما تقوم به الحكومة من تسهيلات تظهر بشكل كبير من القرارات التي تعمل على تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تحظى بالكثير من الدعم والتأييد كونها تستهدف مصلحة فئات عديدة من المواطنين والتي من بينها تخفيض ساعات العمل لبعض المواطنين دون غيرهم كما سنأتي على ذكره من خلال المقال

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأنباء التي تحدثت عن هذا الأمر حيث أن لدى الدولة توجه نحو التقليل من ساعات العمل لبعض الفئات من المواطنين وهو أمر تم الحصول على موافقة بشأنه من مجلس النواب المصري لذا فإننت سنوضح تلك الفئات التي شملها هذا القرار بالتطبيق من خلال الفقرة التالية من المقال – تخفيض ساعات العمل اوضح البرلمان المصري أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم تقليل ساعات العمل الخاصة بهم

وقد اتسع القرار ليشمل الأباء اللذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقات أيضا

الأمهات اللواتي لديهم أطفال في سن الرضاعة ما دون العامين

كما أن أقارب المعوقين من الدرجة الثالثة من المستفيدين من القرار.