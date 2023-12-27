باللانجري العريان .. شمس الكويتيه تظهر كل مناطق جسمها وتخطف جمهور سما المصري بوصلة رقص ساخنة

فنون - كتب سعد محمود - اشعلت الفنانه الكبيره شمس الكويتيه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد تصريف فيديو لها ممنوع من العرض ظهرت الفنانه شمس الكويتيه وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره في مدينه شرم الشيخ وكان ترتدي البكيني وابو فتله الشفاف على الجميع في حاله كبيره من الصدمة وبعد نشر الفيديو بساعات تصدر ترند تويتر واثار جدل كبير داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قابل للحذف.

تعتبر منصه اليوتيوب من اشهر ام منصات داخل الوطن العربي وخارجه لقيامها باعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض والقيام بنشرها مره اخرى تابع التفاصيل..

حصد فيديو على عدد كثير من المشاهدات ومتابعين للفنانه شمس الكويتيه بعد قيامها بنشر فيديو ممنوع من العرض لها.