الف مبرووك... وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين أصحاب العدادات القديمة "مفيش فواتير تاني"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من ان الفترة الأخيرة شهدت إنقطاع متكرر للكهرباء بسبب تخفيف الأحمال على حسب الخطة المدروسة من قبل وزارة الكهرباء إلأ انه لايمكن الاستغناء عن الطاقة الكهربية ،حيث يزداد الإستهلاك على محطات الطاقة الكهربائية لذالك تسعى الدولة الى زيادة محطات الطاقة الكهربائية.
إلغاء الفواتير الورقية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية
في إطار سعيها لزيادة الكفاءة والتوفير، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تطبيق جديد لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة، يهدف إلى التخلص من دفع الفواتير الورقية التقليدية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية وماكينة الدفع الإلكترونية.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن استخدام الطرق الحديثة التي تعتمد على أجهزة الدفع الإلكتروني يمكن أن يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد حيث يتيح لهم النظام الدفع بسهولة في أي وقت وفي أي مكان من خلال التطبيقات الإلكترونية.
أسباب تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المستهلك
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة عدة أسباب يمكن معرفتها من خلال النقاط التالية وهي ما يلي:
- إذا لم يتم تسجيل قراءات عداد الكهرباء بشكل منتظم.
- إذا تسبب المواطن عمدا في تلف عداد الكهرباء ، دون إخطار الجهات المختصة بذلك.
- أذا تأخر المواطن في سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين .
- إذا كان المواطن يلعب بشكل غير قانوني على العداد تقليل كفاءته.