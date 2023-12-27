اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الاسواق يدمر الكبد والمناعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر ظاهرة تداول زيت الطعام المستعمل في مصر ظاهرة غريبة ومثيرة للقلق، حيث انتشر العديد من الباعة الجائلين في شوارع مصر يعلنون عن رغبتهم في شراء هذا الزيت المستعمل، وما يثير الدهشة هو أن العديد من السيدات يقومن ببيع هذا الزيت دون معرفة استخدامه اللاحق، وذلك بسبب السعر المغري الذي وصل إلى 28 جنيهًا للكيلو، تم إجراء بحث حول هذا الموضوع، وتبين أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون هذه الزيوت بشكل خاطئ، مما يضر بصحة الإنسان.

تدوير زيت الطعام المستعمل في مصر وفقًا للتقارير يقوم الباعة الجائلين بشراء كميات كبيرة من الزيوت المستعملة.

يقومون بتخزين هذه الزيوت ومن ثم يضيفون إليها مواد كيميائية تعرف بالتراب التبييض، وتعمل هذه المواد على إزالة الرواسب والبقايا المتبقية من الأطعمة في الزيت.

يتم تفتيح لون الزيت باستخدام هذه المواد ليبدو نقيًا تمامًا.

يتم تعبئة الزيت في زجاجات جديدة ويتم بيعه في الأسواق تحت أنواع غير معروفة المصدر.

يتم تسويق هذه الزيوت بأسعار رخيصة لجذب بعض الأشخاص، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت في الوقت الحالي. تأثيرات استخدام زيت الطعام المستعمل بشكل خاطئ يعتبر استخدام زيت الطعام المستعمل بشكل خاطئ أمرًا ضارًا بصحة الإنسان.

قد يحتوي هذا الزيت على مواد ضارة وسامة قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

قد يتسبب في زيادة مستوى الدهون المشبعة والكوليسترول في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

قد يحتوي على بقايا أطعمة قد تسبب تسممًا غذائيًا.