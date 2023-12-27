اوعى تأكلها حتى لو هتموت من الجوع.. 6 أنواع من السمك احذر منها هتموتك بالبطئ ماتشتريهاش تاني أبدا

أنواع الأسماك السامة

هناك أنواع من الأسماك تعتبر سامة ولا ينصح بتناولها لأنها تضر بالصحة الإنسانية، من بين هذه الأنواع السامة سمك القط الذي يحتوي على السم في الزعانف، وسمكة الدجاجة وسمك البقرة التي تحتوي على سم في عظمة الظهر، والسمكة الأرنبية التي تحتوي على السم في الجلد والزعانف، وأخيرًا سمكة العقرب التي تعتبر الأكثر خطورة حيث تحتوي على نسبة مرتفعة جدًا من السموم في العظام والزعانف والجلد والرأس.

أعراض التسمم بالأسماك السامة

تختلف أعراض التسمم بالأسماك السامة حسب نوع السمكة وكمية السم الذي تم تناوله، ولكن في الغالب تظهر الأعراض التالية بعد فترة وجيزة من تناول السمكة:

ألم شديد في مكان الإصابة.

التهاب واحمرار الجلد.

صعوبة في التنفس.

غثيان وقيء.

إسهال.

ضعف عام ودوار.

وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى فقدان الوعي والموت.

الوقاية من التسمم بالأسماك السامة

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب التسمم بالأسماك السامة، منها: