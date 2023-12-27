لبشرة افتح وشعر حرير وصفة زيت الزيتون والموز !.. وصفة سحرية ورائعة لتفتيح البشرة.. حتى لو عندك 60 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من النساء تبحث عن حل لمشاكل البشرة والدهون الزائدة على البشرة وايضا عيوب البشرة مثل ظهور البقع و الهالات السوداء و يلجأ البعض لشراء المنتجات عديمة الفائدة لذلك تعرفي على خطوات بسيطة مكونة من زيت الزيتون والموز لتحضير وصفة رائعة لحل مشاكل البشرة تابعينا .

خطوات تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون

فقط من خلال حبة الموز وكمية من زيت الزيتون يمكنك عمل وصفة بسيطة وفعالة كل ما عليك اتباع الخطوات التالية :

1- قطعي الموز الى قطع ثم يهرس ليبدو مثل الكريمة .

2- اضيفي ملعقتين من زيت الزيتون على الموز و اخلطيهم جيدا .

3- ضعي الخليط على جسدك و قومي بدهن الجسم والوجه ايضا.

وصفة عملية للشعر باستخدام الموز وزيت الزيتون

تعتبر وصفة زيت الزيتون والموز من الوصفات الناجحة والفعالة للحصول على شعر ناعم وكثيف وصحي اتبعي الخطوات الآتية وعمل وصفتك الرائعة للشعر :

1- اضيفي ثلاث ملاعق من زيت الزيتون على حبة الموز و امزجي المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس .

2- ضعي الخليط على شعرك و افرك جيدا حتى تصل لفروة رأسك.

3- يترك الخليط لفترة ثم اغسليه جيدا بالماء مع استخدام نوع شامبو مناسب خالي من اي مواد كيميائية ضارة .

الفوائد الصحية لزيت الزيتون والموز

• تساعد هذه الوصفة على التخلص من البقع والمناطق السوداء في الوجه .

• يتم التخلص تماما من الخطوط البيضاء الناتجة عن خسارة الوزن .

• يمنع الخليط من فقدان الشعر صحته وقوته وبقاء الشعر ناعم .

• تساعد الوصفة على الحفاظ على شكل الشعر الناعم و لامع لفترة زمنية كبيرة .