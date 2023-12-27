تقشير الوجه في يوم واحد وإزالة الجلد الميت من البشرة الدهنية بخلطة طبيعية

وصفة تقشير الوجه في يوم واحد

يعد تقشير البشرة بشكل منتظم ضروريًا بغية إزالة الجلد الميت وتحفيز عملية تجديد الخلايا الجديدة، وفي هذا المقال سنتحدث عن وصفتين طبيعيتين لتقشير البشرة المختلفة باستخدام مكونات طبيعية سهلة التوفر وفعالة.

وصفة تقشير البشرة بزيت جوز الهند والسكر

الوصفة الأولى لتقشير البشرة الدهنية تتضمن عصير الليمون وزيت جوز الهند والسكر.

تعتبر الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز إشراقة البشرة وتخفف من تجاعيد الوجه وتقلل من ظهور التصبغات.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا وترطيبية تساعد على توازن إفرازات الزيوت الدهنية الزائدة في البشرة.

أما السكر فهو مادة مقشرة طبيعية تساعد في إزالة الجلد الميت وتحفيز تجديد الخلايا.

لتحضير هذه الوصفة قومي بمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من السكر في وعاء.

قومي بالتحريك حتى تتجانس المكونات تمامًا. قومي بتدليك هذا الخليط على وجهك بلطف لمدة 5 إلى 10 دقائق باستخدام حركات دائرية.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف. ستلاحظين فورًا بشرة نضرة ومشرقة تعكس الصحة والجمال.

وصفة تقشير البشرة بالقهوة والسكر

الوصفة الثانية لتقشير البشرة الدهنية تتضمن القهوة والسكر، إن القهوة الطبيعية تحتوي على خصائص تقشيرية ومضادة للالتهابات تعمل على تنقية البشرة وتنظيف المسام من الشوائب والزيوت الزائدة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي حبيبات القهوة على تركيبة طبيعية تساهم في تحسين تدفق الدم وتحفيز تجديد الخلايا.

لتحضير هذه الوصفة، قومي بمزج ملعقة صغيرة من حبيبات القهوة المطحونة وملعقة كبيرة من السكر في وعاء.

ثم قومي بتمزيق كيس قهوة، وأضِفي محتوى الكيس إلى الوعاء.

قومي بتحريك المكونات حتى تمتزج تمامًا.

ثم قومي بتدليك هذا الخليط على وجهك لمدة حوالي 5 إلى 7 دقائق بحركات دائرية.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف. ستشعرين بالانتعاش والنعومة بعد استخدام هذه الوصفة.

باختيار الوصفة المناسبة واستخدامها بانتظام، يمكنك إزالة الجلد الميت والزيوت الزائدة من البشرة الدهنية وتجديدها بشكل فعال، لذا استمتعي بشراء بشرة نضرة ومشرقة وصحية مع هاتين الوصفتين الطبيعيتين لتقشير الوجه.