متقولش معرفش .. لو ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !! .. احذر من ظهور هذه العلامه علي الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجة عنك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينبغي عليك أن تظل حذرًا دائمًا وتبدي الانتباه الكامل قبل أن يحين الوقت الذي قد يكون فيه الأمر متأخرًا ترددت أقاويل بين المواطنين تحذر من رسالة احتيال على تطبيق الواتس آب في مصر تزعم هذه الرسالة أن إسرائيل قامت بتخريب تطبيق الواتس آب في مصر، وتدعي أن الرسالة تمثل تسللًا من إسرائيل إلى هاتفك ووفقا للمصادر، تحتوي الرسالة على رابط مشفر، وعند النقر عليه، يتم اختراق الهاتف مما يتيح الوصول إلى جميع بياناته، بما في ذلك الرسائل والصور وجهات الاتصال تحث المصادر المواطنين المصريين على أخذ الحيطة وعدم النقر على أي رسائل مشبوهة تصل إليهم عبر تطبيق واتس آب.

علامات تشير إلى أن الواتس آب تم اختراقه

تحتاج إلى توخي الحذر إذا ظهرت علامة “قيد الاستخدام على جهاز آخر” في إعدادات تطبيق WhatsApp، حيث يشير ذلك إلى اتصال حسابك بجهاز غير الجهاز الخاص بك، وقد يكون هذا الجهاز كمبيوترًا أو هاتفا ذكيًا أو جهاز لوحي.

ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بتنفيذها. بطء أداء تطبيق WhatsApp، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على استخدامه في الخلفية. استنزاف سريع لبطارية الهاتف، وهو مؤشر على وجود تطبيق يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة.

ماذا تفعل في حالة ملاحظة أحد هذه العلامات؟

في حالة ملاحظة أحد هذه العلامات، يُنصح باتخاذ الخطوات التالية:

تأكد من استخدام أحدث إصدار من تطبيق WhatsApp. قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى التي قد تكون متصلة بحسابك. قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لتعزيز أمان حسابك.

باتخاذ هذه الإجراءات، يمكنك زيادة حماية حسابك وتقليل فرص الوصول غير المصرح به إليه.