«فكرة متخطرش على البال »!!! .... بطريقة عبقرية اعرف كيفية الاستفادة من شاحن الهاتف القديم...ياريتنا عرفنا الطريقة دي من زمان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعيش حاليًا في فترة مذهلة من التقدم التكنولوجي، حيث يُلاحظ تطورًا لا مثيل له. يستخدم الناس اليوم الهواتف المحمولة على نطاق واسع، مما يجعل شواحن الهواتف جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية. إذا كنا نحمل هواتفنا الجوالة بكل مكان، فإننا نحمل أيضًا شواحننا، تجنبًا لأي انقطاع غير مرغوب في شحن البطارية. ومع ذلك، يمكن أن نغفل عن الفوائد العديدة لهذه الشواحن واستخداماتها المتعددة خارج مجرد شحن الهواتف المحمولة.

بعض الأفكار حول كيفية الاستفادة من شاحن الهاتف القديم

تحويلها إلى شاحن لأجهزة USB: يمكنك تقطيع كابل الشاحن واستخدامه ككابل USB قياسي لشحن أجهزة USB مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ببساطة اقصِ الكابل القديم وقم بتوصيل الأسلاك الداخلية بموصل تحويلها إلى شاحن لأجهزة أخرى: إذا كنت تملك مصابيح يدوية قديمة أو معجبات تعمل بالبطاريات، يمكنك تحويل الشاحن إلى مصدر للطاقة لهذه الأجهزة ببساطة كل ما تحتاجه هو توصيل الأسلاك بالطريقة المناسبة. إعادة استخدام مواد الشاحن: يمكنك استخدام أجزاء الشاحن القديمة مثل الموصلات والأسلاك في مشاريع DIY أخرى قد تكون مفيدة في توصيل أجزاء إلكترونية أو إنشاء أسلاك خاصة بك. إعادة تصنيع أجزاء: يمكنك استخدام أجزاء الشاحن مثل موصل USB أو قاعدة الشاحن ودمجها في مشاريع DIY أخرى على سبيل المثال، يمكنك استخدام موصل USB في صنع كبل USB قصير أو في مشاريع إلكترونية أخرى.

إذا كان هاتفك المحمول تالفًا وترغب في محاولة إعادة تشغيله، يمكنك اتباع الخطوات التالية: