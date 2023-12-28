جوزك هيتجنن عليكي .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه في غمضة عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من أروع المنتجات التي يتم استعمالها في العديد من الأغراض حيث أن هذا المنتج يعد الأفضل في العناية بالجلد والبشرة خلال فصل الشتاء قارس البرودة والذي يتسبب في جفاف البشرة في كثير من الأحيان ، لذا فإن الفازلين يعالج تلك المشكلة من جذورها من خلال العمل على منح البشرة الترطيب اللازم كما أن زيت الزيتون بدوره يعمل على منح الجسم بشكل عام كافة المواد التي يحتاج من أجل العناية به ، لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا على أن نوضح كيفية الاستفادة من هذين المكونين معا في وصفة واحدة .

– مكونات وصفة زيت الزيتون والفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والفازلين للتخلص من الشعر نقوم بخلط جميع المكونات التي تم إحضارها معا في داخل وعاء واحد

يجب أن نقوم بصهر الفازلين فوق حمام مائي ساخن أولا قبل الاستعمال

نخلط جيل الصبار مع الفازلين بشكل جيد

نضيف كمية مناسبة من النشا لهذا الخليط مع الاستمرار في التحريك كي نحصل على القوام المطلوب

ثم يتم إضافة القليل من قطرات الليمون مع زيت الزيتون كي نتمكن من الحصول على النتائج التي نرجوها في الأخير .