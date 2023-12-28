الجن الأزرق ميعرفهاش!!!.. بطريقة عبقرية اعرف كيفية الاستفادة من شاحن الهاتف القديم..يارتني عرفتها من زمان

بعض الأفكار حول كيفية الاستفادة من شاحن الهاتف القديم

تحويلها إلى شاحن لأجهزة USB:

يمكنك تقطيع كابل الشاحن واستخدامه ككابل USB قياسي لشحن أجهزة USB مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ببساطة اقصِ الكابل القديم وقم بتوصيل الأسلاك الداخلية بموصل

تحويلها إلى شاحن لأجهزة أخرى:

إذا كنت تملك مصابيح يدوية قديمة أو معجبات تعمل بالبطاريات، يمكنك تحويل الشاحن إلى مصدر للطاقة لهذه الأجهزة ببساطة كل ما تحتاجه هو توصيل الأسلاك بالطريقة المناسبة.

إعادة استخدام مواد الشاحن:

يمكنك استخدام أجزاء الشاحن القديمة مثل الموصلات والأسلاك في مشاريع DIY أخرى قد تكون مفيدة في توصيل أجزاء إلكترونية أو إنشاء أسلاك خاصة بك.

إعادة تصنيع أجزاء:

يمكنك استخدام أجزاء الشاحن مثل موصل USB أو قاعدة الشاحن ودمجها في مشاريع DIY أخرى على سبيل المثال، يمكنك استخدام موصل USB في صنع كبل USB قصير أو في مشاريع إلكترونية أخرى.

إذا كان هاتفك المحمول تالفًا وترغب في محاولة إعادة تشغيله، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

التحقق من البطارية: تأكد من أن البطارية ليست فارغة تمامًا. قد يكون الهاتف لا يستجيب بسبب نفاد البطارية اتصل بشاحن وانتظر لبضع دقائق ثم حاول تشغيله مرة أخرى.

إعادة تشغيل بالقوة (Hard Reset): هذه الخطوة تعتمد على نوع الهاتف والموديل غالبًا ما تشمل هذه الخطوة الضغط معًا على زري الطاقة وخفض الصوت لفترة معينة (مثل 10-15 ثانية) حتى يتم إعادة تشغيل الهاتف.

إزالة البطارية (إذا كان ذلك ممكنًا): إذا كان هاتفك يأتي مع بطارية قابلة للإزالة، قم بإزالة البطارية لبضع ثواني ثم أعد تركيبها وحاول تشغيل الهاتف.