دلعي جوزك وابهريه .. وصفة "زيت الزيتون على القرنفل" في هذا المكان من الجسم قبل النوم ومش هتصدقي النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أهم الزيوت التي أنعم الله بها على الإنسان حيث أنه يمتاز بكثرة وتعدد استعمالات في مختلف المجالات والتي من بينها أغراض التجميل فهو مستحضر تجميل طبيعي للشعر والبشرة حسب الرغبة في الاستعمال ، كما أن له نتائح مبهرة في الجانبين حال أردت استعماله ، كما أن القرنفل بدوره كأحد الأعشاب الطبيعية له دواعي كثيرة للاستعمال من بينها ولا شك العناية بالشعر من خلال خلطه مع بعض المواد التي من بينها زيت الزيتون وستحصلين على شعر قوي وصحي فقط كل ما عليكي هو القيام بعمل تلك الوصفة كما سنوضح لكم من خلال الفقرات التالية في مقالنا

– مكونات وصفة زيت الزيتون على القرنفل 4 ملاعق زيت زيتون.

2 ملعقة زيت القرنفل.

علبة نظيفة. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون على القرنفل للشعر نحضر وعاء مناسب ونعمل على خلط كافة الزيوت التي أحضرناها معا كي نحصل على مزيج متجانس

يتم وضع هذا الوعاء فوق حمام ماء ساخن كي يتم تدفئته بواسطة البخار المتصاعد

ثم يتم تطبيق هذا الخليط على فروة الرأس وتركه لأطول فترة ممكنة مع التدليك المستمر

في حال رغبتي في الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن من الضروري أن يتم العمل على تكرار تلك الوصفة بشكل أسبوعي مرتين أو ثلاث مرات ولن تصدقي النتائج التي ستحصلين عليها