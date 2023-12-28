دور عليها دلوقتي هتبقي مليونير.. علامة في "ملاعق السنبلة"ترفع سعرها لالاف الجنيهات تعرف على بسرعه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من الناس يبحثون عن هذه المعلقة بعد أن انتشرت صور كثيرة عن الملعقة السنبلة الفضية بمسمار ، وفي البداية اعتقد البعض أنها مزحة ، لكن مع انتشار الصورة على نطاق واسع طالب أحدهم بشراء هذه الملعقة بسعر مالي كبير السعر فما السر الذي يختبئ بداخله.ومن خلال موقعنا كورة في العارضة سنشرح لكم اسباب ارتفاع سعر هذا المعلق واسباب نشره في الفترة الاخيرة.

ما هي ملعقة السنبلة وما تاريخها؟

ملعقة السنبلة هي ملعقة فضية تم استيرادها إلى الوطن العربي عام 1970 واستمر الاستيراد حتى عام 1983 ، وبلغت الكمية التي تم استيرادها أكثر من 30 مليون ملعقة ، لذلك كانت موجودة عند كثير من الناس.

مميزات معلقة السنبلة