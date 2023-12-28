«أجري هاتيه من الصيدلية بسرعة»..معجزة كريم "ميبو" هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب ارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة، تلجأ العديد من النساء إلى الوصفات المنزلية للتخلص من مشاكل البشرة التي يعانين منها، هذه الوصفات لا تكلف الكثير وتكون فعالة للغاية، إحدى المشاكل المزعجة للكثير من النساء هي ظهور مناطق داكنة على الجسم، مما يؤدي إلى نقص الثقة بالنفس والاحراج، اليوم لدينا الحلا لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وستحققين نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتساءل عن سر بريقك وجمال بشرتك ووضوحها.

تساهم هذه الخلطة في التخلص من التسمير والبقع الداكنة على الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة المكلفة. لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى بعض المكونات الميسورة، وهي كما يلي:

1 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

2 ملاعق كبيرة من خميرة البيرة.

4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة من الحليب.

2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح البشره:

1. ضعي الخميرة والحليب والماء الدافئ في وعاء على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

2. أضيفي كريم ميبو وزيت الزيتون والعسل والنشا إلى المزيج، وامزجي المكونات حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم.

3. انقلي المزيج إلى وعاء زجاجي نظيف وجاف واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد.