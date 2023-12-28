“حيل زمان العبقرية رجعت تااني”… ست عجوزه قالتلي حطي قالب الطوب تحت السرير واستعدي للشتاء وقولي وداعا لنزلات البرد.. عمرها ماتخطر ببالك

نقدم لكم فكرة عبقرية من أجل التخلص من الرطوبة

العالية التي من الممكن أن تؤثر على الحوائط المحيطة بنا أثناء النوم، وتقوم تلك الفكرة على احضار قالب من الطوب الأحمر، ولا بد أن يكون ذلك القالب من النوع الذي يحتوي على عدة سقوط وفتحات. ومن خلال استخدام ورق مقوى أو ورق من الفويل، نقوم بسد تلك الفتحات، ومن الجهة الأخرى، نحضر كمية من الملح والخل ونضعها في الجهة الأخرى من تلك الفتحات، ثم نضع ذلك القالب تحت السرير، وعلى الفور سوف يتم سحب كل الرطوبة الموجودة في هذا المكان، هذا بالإضافة إلى فوائد أخرى عديدة مثل أن الخل والملح الموجودان بذلك القالب يعملان على التخلص من كافة الروائح الكريهة الموجودة في ذلك المكان.

طريقة التخلص من رائحة البطاطين المخزنة

عند قدوم فصل الشتاء، تقوم ربات البيوت بإخراج البطاطين التي كانت قد خزنتها من قبل في فصل الصيف استعدادًا لهذا الفصل، وعند إخراج هذه البطاطين، تفاجأ بوجود رائحة كريهة لها. لذا يبحث الكثير من النساء عن طريقة فعالة ومضمونة للتخلص من تلك الرائحة، وللتخلص من تلك الرائحة، يجب عليك سيدتي أن تقومي بنقع البطاطين في مسحوق الغسيل لمدة يوم كامل، ثم غسلها بعد ذلك، ثم وضع عود من البخور لمدة يوم آخر، وبعد ذلك، سوف تلاحظين اختفاء أي روائح كريهة كانت موجودة في البطاطين من قبل.