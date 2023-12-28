اوعا تعمل كدا تاني.. 5 مخاطر تحذر منهم شركة الكهرباء تهدد حياة المواطنين يجب تجنبها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية التابعة لها على منصة فيس بوك أن الكابلات الكهربائية المكشوفة قد تتسبب في بعض المخاطر للمواطنين، ولهذا قامت بتحذير المواطنين حتى لا يقتربوا من هذه الكابلات الكهربائية المكشوفة.

مخاطر الاقتراب من كابلات الكهرباء المكشوفة

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من مخاطر الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة، وتأتي هذه المخاطر كالتالي: