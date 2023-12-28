اوعا تعمل كدا تاني.. 5 مخاطر تحذر منهم شركة الكهرباء تهدد حياة المواطنين يجب تجنبها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية التابعة لها على منصة فيس بوك أن الكابلات الكهربائية المكشوفة قد تتسبب في بعض المخاطر للمواطنين، ولهذا قامت بتحذير المواطنين حتى لا يقتربوا من هذه الكابلات الكهربائية المكشوفة.
مخاطر الاقتراب من كابلات الكهرباء المكشوفة
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من مخاطر الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة، وتأتي هذه المخاطر كالتالي:
- حدوث حوادث تصادم عند الاقتراب منها.
- حرائق قوية في المكان في حالة وجود مواد قابلة للاشتعال أو درجة حرارة عالية.
- قطع التيار الكهربائي عن المكان الموجود به هذه الكابلات.
- اصابة الأطفال بالصعق أثناء الاقتراب منها أو اللعب بجانبها.
- صدمة كهربائية تؤدي للقتل عند لمس هذه الكابلات مباشرة خاصة عند التردد العالي.
تحذير الشركة القابضة لكهرباء مصر
قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعلان تحذيرات قوية للمواطنين المصريين من الاقتراب من الكابلات المكشوفة مع ضرورة إتخاذ كل احتياطات السلامة وإبلاغ الشركة بشكل مباشر عند اكتشاف مكان به كابلات مكشوفة عبر الحسابات الرسمية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، كما تم التنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات حفاظًا على سلامتهم.
نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء
أوضحت الشركة القابضة للكهرباء بعض الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء، وتأتي هذه الإرشادات كما يلي:
- تبديل المصابيح العادية بمصابيح ليد.
- تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء عالية.
- عدم تشغيل كل المصابيح الموجودة في المنزل في نفس الوقت.
- عدم تشغيل المكيف مدة طويلة أثناء درجات الحرارة العالية.
- الاعتماد على ضوء أشعة الشمس أثناء الصباح.