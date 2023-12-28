” في ظرف ثواني هتعمليه ” .. تعرفي على أفضل كريم كراميل بالطريقة الغير تقليدية دي ومش هتبطلي تعمليها.. وصفة سحرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الوصفات التي يتم التساؤل عنها بين معظم النساء، هي طريقة عمل وصفة الكريم كراميل، ويعد الكريم كراميل من أكثر الوصفات التي تستخدم في الكثير من الخلطات والوجبات المنزليه، وفي هذا المقال سوف نقول لكم عن أبسط طريقة لعمل وصفة كريم الكراميل بأسهل المكونات، وفي وقت سريع جدا، فقط تابعوا معنا هذا المقال.

مكونات عمل كريم كراميل

وإليكم بعض المكونات السهلة والبسيطة التي لابد من تواجدها لكي تقومو بعمل الكريم كراميل وهذه المكونات هي: