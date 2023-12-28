” في ظرف ثواني هتعمليه ” .. تعرفي على أفضل كريم كراميل بالطريقة الغير تقليدية دي ومش هتبطلي تعمليها.. وصفة سحرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الوصفات التي يتم التساؤل عنها بين معظم النساء، هي طريقة عمل وصفة الكريم كراميل، ويعد الكريم كراميل من أكثر الوصفات التي تستخدم في الكثير من الخلطات والوجبات المنزليه، وفي هذا المقال سوف نقول لكم عن أبسط طريقة لعمل وصفة كريم الكراميل بأسهل المكونات، وفي وقت سريع جدا، فقط تابعوا معنا هذا المقال.
مكونات عمل كريم كراميل
وإليكم بعض المكونات السهلة والبسيطة التي لابد من تواجدها لكي تقومو بعمل الكريم كراميل وهذه المكونات هي:
- 3 حبات موز.
- 1 كوب حليب.
- 2 كوب كريمة سائلة.
- 1/2 كوب سكر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح صغيرة حسب الاحتاج.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر الناعم.
طريقة تحضير وصفة كريم كراميل
- قشري الموز وقطعيه إلى شرائح.
- في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب والكريمة والسكر والفانيليا حتى الغليان.
- أضيفي شرائح الموز وقلبي جيدًا.
- صبي الخليط في أكواب فردية.
- ضعي الأكواب في صينية فرن وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
- اتركي الكريم كراميل يبرد تمامًا قبل التقديم.
- للحصول على طبقة كراميل متماسكة، يمكنكِ تحضيرها مسبقًا عن طريق إذابة 1/2 كوب سكر في قدر على نار متوسطة حتى يصبح لونه بني ذهبي.
- بمكنكِ تزيين كريم كراميل بالموز بالشوكولاتة المبشورة أو المكسرات أو الفواكه المجففة.