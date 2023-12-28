عشان فلوسك متتسحبش منك.. أخطاء يجب تجنبها في حالة استخدام ماكينة الصراف الآلي

الأخطاء الواجب تجنبها من المستخدمين عند استخدام ماكينة الصراف الآلي

هناك العديد من المشكلات التي قد تواجهك أثناء سحب الأموال من خلال ماكينة الصراف الآلي، فإليك أهم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها.

يجب مراعاة الدقة عند إدخال رقم المرور الخاص بك، لأنه في حالة إدخال رقم المرور الخاص بك بشكل خاطئ أكثر من مرة، يتسبب ذلك في سحب البطاقة الخاصة بك.

عند ملاحظة وجود أي مشكلة أو عطل في ماكينة الصراف الآلي، احذر أن تدخل البطاقة الذكية الخاصة بك داخل الماكينة لسحب أي أموال أو إيداع أي أموال في ذلك الوقت، وإلا سيتم سحب البطاقة منك.

كيفية استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها:

إذا حدث وأنك وقعت في إحدى المشكلات السابقة التي أدت إلى سحب البطاقة أو كارت الفيزا الخاص بك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية لاسترجاع البطاقة الخاصة بك، وإليك أهم الخطوات: