عشان فلوسك متتسحبش منك.. أخطاء يجب تجنبها في حالة استخدام ماكينة الصراف الآلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعلوم أن كل شيء في الدنيا يتطور بمرور الزمن، ومن الأشياء التي حدثت لها تطورًا كبيرًا هي المعاملات المالية. في الماضي، كان الموظف يذهب إلى الخزينة ويقف في طابور طويل لاستلام راتبه، أما الآن، فأصبح لديه حاجة لهذا الأمر لأن كل منا أصبح يمتلك البطاقة الذكية أو بطاقة الفيزا التي تمكنه من سحب وإيداع أي مبالغ نقدية في أي وقت ومن أي مكان، ولكن الكثير منا قد يقع في بعض الأخطاء التي قد تؤدي لسحب بطاقة الفيزا من خلال ماكينة السحب الآلي، وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير، فتابعونا.
الأخطاء الواجب تجنبها من المستخدمين عند استخدام ماكينة الصراف الآلي
هناك العديد من المشكلات التي قد تواجهك أثناء سحب الأموال من خلال ماكينة الصراف الآلي، فإليك أهم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها.
- يجب مراعاة الدقة عند إدخال رقم المرور الخاص بك، لأنه في حالة إدخال رقم المرور الخاص بك بشكل خاطئ أكثر من مرة، يتسبب ذلك في سحب البطاقة الخاصة بك.
- عند ملاحظة وجود أي مشكلة أو عطل في ماكينة الصراف الآلي، احذر أن تدخل البطاقة الذكية الخاصة بك داخل الماكينة لسحب أي أموال أو إيداع أي أموال في ذلك الوقت، وإلا سيتم سحب البطاقة منك.
كيفية استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها:
إذا حدث وأنك وقعت في إحدى المشكلات السابقة التي أدت إلى سحب البطاقة أو كارت الفيزا الخاص بك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية لاسترجاع البطاقة الخاصة بك، وإليك أهم الخطوات:
- بعد سحب البطاقة الخاصة بك، انتظر قليلاً فربما يكون العطل مؤقت وسيتم إرجاع الكارت الخاص بك على الفور.
- إذا قمت بالانتظار لوقت قليل ولم تتم عملية إعادة الكارت الخاص بك، يجب عليك التوجه إلى أقرب فرع للبنك التابع لبطاقتك وتقديم طلب لاسترجاع كارت الخاص بك مرة أخرى.
- كما يمكنك الاتصال بخدمة العملاء وتقديم الطلب من خلالهم.