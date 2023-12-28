هتبقي ملكة جمال...!! طريقة سهلة وبسيطة لتفتيح البشرة بإستخدام " كريم بانثينول" .. مش هتصدقي جمال النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم البانثينول هو منتج يحتوي عادة على مركب الديكسبانثينول، وهو الشكل المستقر لفيتامين ب5 أو البانثينول، يُعتبر البانثينول مهمًا للبشرة نظرًا لتأثيراته الإيجابية على صحة الجل. يجب أن يُستخدم كريم البانثينول بانتظام ووفقًا لتوجيهات الاستخدام المذكورة على العبوة قد يكون من المفيد أيضًا إجراء اختبار تجربة صغيرة على جزء صغير من البشرة للتحقق من عدم وجود تفاعل جلدي.

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لكريم البانثينول للبشرة:

ترطيب البشرة: يُعتبر البانثينول مرطبًا جيدًا للبشرة، حيث يساعد على تحسين مستويات الترطيب والمحافظة على نعومة الجلد.

تهدئة البشرة: يُعتبر البانثينول مضادًا للالتهابات، مما يجعله مناسبًا لتهدئة البشرة وتقليل الاحتمالات المتعلقة بالتهيج.

تحسين مظهر الجلد: قد يساعد البانثينول في تحسين مرونة الجلد وتجديد خلاياه، مما يمكن أن يؤدي إلى مظهر أفضل وأكثر شبابًا.

مقاومة للأضرار البيئية: يعتبر البانثينول مضادًا للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية مثل الشمس والتلوث.

تحسين عملية الشفاء: يُعزز البانثينول عملية التجدد الخلوي، مما يمكن أن يساعد في تسريع عملية شفاء البشرة من التلف.

ما هي وصفة كريم بانثينول للبشرة

في وعاء، ذوبي زبدة الشيا بشكل خفيف على حمام ماء.

أضيفي زيت جوجوبا، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، واستمري في التحريك.

قومي بإزالة الوعاء عن الحمام المائي واتركيه يبرد لفترة قصيرة.

أضيفي الجلسرين، زيت فيتامين E، ماء الورد، واستمري في التحريك.

بعد أن يبرد الخليط إلى درجة حرارة الغرفة، أضيفي البانثينول واخلطيه جيداً.

قومي بنقل الخليط إلى عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق.