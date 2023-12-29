"1% بس من العالم اللي يعرفوا القبيله دي" قبيله بها نساء جميلات لا يرتدون اي ملابس إطلاقا ويظهرون بدون ملابس حتي امام الرجال..اتفرج بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قبيلة كوما التي تقع في أعماق غابات نيجيريا وهي قبيلة ريفية معزولة، كما يعرف سكانها بسكان التلال ويعيشون أفراد هذه القبيلة على الأنشطة الزراعية والصيد التي يمارسونها في منطقة العيش، من القبائل المستعرة ببعض العادات الغريبة، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه القبيلة وبعض العادات الغريبة لهم.

عادات قبيلة كوما قبيلة العري

قبيلة كوما هي قبيلة توجد في نيجيريا وهي قبيلة معزولة وريفية للغاية يتميز سكانها أنهم عراة تماماً كما خلقهم الله، وسوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذه القبيلة وعن عاداتها من خلال النقاط الآتية: