"كل دا يطلع من القصافة".. لن تتخيل الإستخدامات الجبارة لقصافات الأظافر وما يمكن أن تفعله ..جربها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ان القصافه من أهم الأدوات التي تكون موجودة في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا ولا يمكن الاستغناء عنها لأن بطبيعه الإنسان أنه اظافره تطول وهذه طبيعه بشريه وخِلقه خلقنا الله عز وجل بها فلا يمكن أن يكون نغيرها ولكن نحن نستخدم هذه الأدوات لنقوم بتنظيف انفسنا فان القصافه من أهم الادوات التي تعمل على نظافتنا الشخصيه، ولكن هناك استخدامات عديده للقصافة وهذا ما سنتعرف عليها في الفقرات التاليه.

استخدامات القصافه

يمكنك استخدام الفتحة الموجود في القصافة في الأعمال اليدوية بالخيوط بوضع الخيط في هذه الفتحة وامداد الخيط وتوصيل القصافة بجانب بكرة الخيط وذلك يمنع فك البكرة باستمرار أثناء الشغل. ويجعل مساحة الخيط المفكوك مناسبة لما يتم سحبه واسخدامه فقط.

يمكنك استخدام اللسان الحديدي في القصافة كحامل للموبايل وتثبيته في الوضع الرأسي لسهولة المشاهدة.

يمكنك استخدام اللسان الحديدي كـمفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل.

يمكنك استخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح زجاجات المياه الغازية وكذلك أغطية البرطمانات التي تفتح لأول مرة.

استخدامات اخري للقصافه

عند استخدام اعواد البخور يمكن استخدام القصافة كحامل للعود بوضعه في الفتحة المخصصه ووضع طبق بلاستيكي اسفلها للرماد.

يمكنك استخدام القصافة كبديل لقصافة الأسلاك فيمكن عن طريقها فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وكذلك ثني أسلاك الحديد.

يمكنك إستخدام القصافة ايضاً في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي استخدامها كبديل للقاطع او القطر الحديدي.