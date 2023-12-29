اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الاسواق يدمر الكبد والمناعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر ظاهرة تداول زيت الطعام المستعمل في مصر ظاهرة غير مألوفة ومثيرة للقلق يزداد انتشار الباعة الجائلين في شوارع مصر الذين يعلنون عن استعدادهم لشراء هذا الزيت المستعمل يثير التساؤل الدهشة حينما يقوم العديد من السيدات ببيع هذا الزيت دون أدنى فهم للتداول اللاحق له، وذلك نتيجة للسعر المغري الذي وصل إلى 28 جنيها للكيلو تم إجراء بحث حول هذا الموضوع، وتبين أن هؤلاء الأفراد يستخدمون هذه الزيوت بشكل غير صحيح، مما يسبب تأثيرًا ضارًا على صحة الإنسان.

تدوير زيت الطعام المستعمل في مصر

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل في مصر تشكل ظاهرة ملفتة للنظر، حيث يقوم الباعة الجائلون بشراء كميات كبيرة من هذا الزيت، يقومون بتخزينه ثم يضيفون إليه مواد كيميائية تعرف باسم التراب التبييض تلك المواد تقوم بإزالة الرواسب والبقايا المتبقية من الأطعمة في الزيت، مما يؤدي إلى تفتيح لونه وجعله يبدو نقيًا تمامًا يتم تعبئة الزيت في زجاجات جديدة ويباع في الأسواق تحت أسماء غير معروفة المصدر يسوق هذا الزيت بأسعار منخفضة لجذب بعض الأفراد، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الزيوت في الوقت الحالي.

تأثيرات استخدام زيت الطعام المستعمل بشكل خاطئ

تداول زيت الطعام المستعمل بشكل غير صحي ينجم عنه تأثيرات سلبية على صحة الإنسان يحتمل أن يحتوي هذا الزيت على مواد ضارة وسامة قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة يسهم في زيادة مستويات الدهون المشبعة والكوليسترول في الجسم، مما يعزز خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما قد يتضمن بقايا من الأطعمة قد تسبب حالات تسمم غذائي.