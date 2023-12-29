ارمي الرمان في المياه المغلية ومش هتصدقي النتيجة دة طلع كنز وسر لا يعرفون الكثير اختراع لكل ست

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بإمكانكم الاستفادة من حبات الرمان بمجموعة متنوعة من الوصفات والطرق إحدى أشهر الطرق للاستفادة من فوائد الرمان هي استخدامه في المشروبات المُعدة بالمغلي يمكنكم إعداد العديد من الوصفات باستخدام المياه المغلية مع الرمان، مثل صنع دبس الرمان أو مربى الرمان في هذا التقرير، سنقدم لكم معلومات حول كيفية الاستفادة من حبات الرمان بعد إضافتها إلى المياه المُغلية.
ارمي الرمان في المياه المغلية
- 3 أكواب من حبات الرمان.
- كوب من السكر الأبيض.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح أو بضع قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.
إليك كيفية تحضير عصير الرمان
- ابدئي بوضع الماء في إناء كبير.
- ثم أضيفي حبات الرمان والسكر إلى الإناء واتركي المزيج يغلي على النار لمدة تصل إلى 25 دقيقة.
- بعد أن يبرد المزيج تمامًا بعد إزالته من على النار، قومي بنقله إلى الخلاط.
- استمري في خفق المزيج بالخلاط حتى يتحول إلى عصير الرمان.
- قومي بتصفية عصير الرمان بعناية باستخدام مصفاة ناعمة لإزالة أي بذور أو قشور.
- بعد ذلك، ضعي هذا العصير مرة أخرى على النار وأضيفي قليلًا من عصير الليمون ومستخلص الفانيليا.
- اتركي هذا المزيج على النار لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى يصبح لزجًا ومتماسكًا يمكنك اختبار قوامه عن طريق وضع قطرة صغيرة على طبق بارد ورؤية ما إذا كان يتماسك.
- بعد ذلك، ارفعي عصير الرمان من على النار واتركيه يبرد تمامًا.
- ضعيه في برطمان نظيف ومعقم لاستخدامه في وقت لاحق.