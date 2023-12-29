«احذر قبل فوات الاوان».. احذر طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة تؤدي إلى الوفاة .. سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، حيث تمثل مصدرًا جيدًا للألياف، حيث يمكن أن تزود الجسم بما يقارب 4.5 جرام من الألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، حيث تغطي حوالي 46٪ من احتياجات الجسم اليومية من هذا الفيتامين البطاطس هي وجبة تحبها الكثيرون، سواء كانوا بالغين أم أطفال ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من تناول البطاطس في حالة ظهور بعض العلامات السلبية عليها، فإذا شوهد أي نموذج غريب أو تدهور في حالة البطاطس، يجب التخلص منها على الفور، لأنها يمكن أن تصبح سامة نتيجة تلفها وتسببها في مشاكل في الجهاز الهضمي إن هذا الموضوع يمكن أن يكون خطيرًا وضارًا للصحة، وفيما يلي سنوضح خطورة هذه البطاطس والأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها عند تناولها.
الأضرار الناتجة عن البطاطس التالفة
- ظهور براعم صغيرة على البطاطس، وتغيّر ألوانها إلى ألوان غير طبيعية، وهذه العلامات تشير إلى أن البطاطس لم تعد صالحة للاستهلاك.
- تلك البطاطس التالفة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتؤثر سلبًا على الصحة من الممكن أن تتسبب في الإرهاق والشعور بالركود، بالإضافة إلى زيادة التعرُّق.
- قد تحدث مشاكل صحية أخرى مثل الدوار، والغثيان، والقيء، والرغبة المستمرة في الغثيان.
لذا، من الضروري التخلص من البطاطس التالفة وعدم تناولها، والتأكد دائمًا من جودة البطاطس قبل استخدامها للحفاظ على صحتك.
العلامات التي تشير إلى تلف البطاطس
هناك عدة علامات تشير إلى تدهور حالة البطاطس وعدم صلاحيتها للاستهلاك أو الطهي:
- عندما تكون البطاطس ليست صلبة عند مسكها وقشرتها ليست صلبة، يجب التخلص منها على الفور لتجنب التعرض للخطر.
- قد تظهر بقع سوداء على البطاطس وينبعث منها رائحة كريهة قوية، أو قد يظهر عفن على القشرة.
- قد يتغير لون البطاطس إلى الأحمر أو البني أو الأخضر.
- تكون البطاطس غير صالحة للاستهلاك إذا ظهرت عليها براعم خضراء نتيجة نموها بعد الحصاد هذه البراعم تحتوي على مواد سامة مثل السولانين والشاكونين، التي يمكن أن تلحق أضرارًا بالجهاز العصبي.
- يمكن إزالة هذه البراعم واستخدام البطاطس إذا كانت لا تظهر عليها علامات تدهور ولها رائحة جيدة، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للطهي أو الاستهلاك.