«احذر قبل فوات الاوان».. احذر طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة تؤدي إلى الوفاة .. سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، حيث تمثل مصدرًا جيدًا للألياف، حيث يمكن أن تزود الجسم بما يقارب 4.5 جرام من الألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، حيث تغطي حوالي 46٪ من احتياجات الجسم اليومية من هذا الفيتامين البطاطس هي وجبة تحبها الكثيرون، سواء كانوا بالغين أم أطفال ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من تناول البطاطس في حالة ظهور بعض العلامات السلبية عليها، فإذا شوهد أي نموذج غريب أو تدهور في حالة البطاطس، يجب التخلص منها على الفور، لأنها يمكن أن تصبح سامة نتيجة تلفها وتسببها في مشاكل في الجهاز الهضمي إن هذا الموضوع يمكن أن يكون خطيرًا وضارًا للصحة، وفيما يلي سنوضح خطورة هذه البطاطس والأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها عند تناولها.

الأضرار الناتجة عن البطاطس التالفة