الف مبرووك… وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين أصحاب العدادات القديمة “مفيش فواتير تاني”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من حدوث انقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء في الفترة الأخيرة نتيجة لتخفيف الأحمال وفقا للخطة المدروسة التي وضعتها وزارة الكهرباء، إلا أنه يظل من الضروري الاعتماد على الطاقة الكهربائية حيث تشهد محطات الطاقة الكهربائية زيادة في الاستهلاك ولهذا السبب، تعمل الدولة جاهدة على تعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال إقامة المزيد من محطات الطاقة الكهربائية، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية في هذا السياق تابع معنا.

إلغاء الفواتير الورقية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية

ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوفير، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تطبيق جديد يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة يستهدف هذا التطبيق القضاء على الفواتير الورقية التقليدية، مع التركيز على استخدام التطبيقات الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكنهم الدفع بسهولة عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت ومكان.

أسباب تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المستهلك

يرغب العديد من المواطنين في فهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة عدة أسباب قد يتعرضون لها، منها: