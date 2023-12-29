«معجزة محدش يتوقعها»..هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.. اللي بيعمله ما يخطرش على البال أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول جزءا لا يتجزأ من حياة الناس في المنازل، وأماكن العمل، والأماكن العامة بفحص مكونات الهواتف الذكية ووظائفها التي تسهم في تحسين وتكميل المهام اليومية، نجد أن لديها العديد من الميزات المفيدة، من بينها ميزة “وضع الطائرة” هذه الميزة تستخدم خصيصًا أثناء رحلات السفر بالطائرة لإيقاف المكالمات وتحديثات الرسائل يعتبر العديد من الأشخاص أن وضع الطائرة يستخدم فقط لتعطيل الاتصالات أثناء الرحلات الجوية، ولكن هذا الافتراض غير صحيح، حيث يمكن أن يكون لهذه الميزة فوائد عديدة سنقوم بسردها بالتفصيل في هذا المقال.

هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!