«معجزة محدش يتوقعها»..هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.. اللي بيعمله ما يخطرش على البال أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول جزءا لا يتجزأ من حياة الناس في المنازل، وأماكن العمل، والأماكن العامة بفحص مكونات الهواتف الذكية ووظائفها التي تسهم في تحسين وتكميل المهام اليومية، نجد أن لديها العديد من الميزات المفيدة، من بينها ميزة “وضع الطائرة” هذه الميزة تستخدم خصيصًا أثناء رحلات السفر بالطائرة لإيقاف المكالمات وتحديثات الرسائل يعتبر العديد من الأشخاص أن وضع الطائرة يستخدم فقط لتعطيل الاتصالات أثناء الرحلات الجوية، ولكن هذا الافتراض غير صحيح، حيث يمكن أن يكون لهذه الميزة فوائد عديدة سنقوم بسردها بالتفصيل في هذا المقال.
هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!
- حماية بيانات الهاتف المحمول: يقفل وضع الطائرة الاتصالات والاتصال بالشبكات، مما يعزز حماية بيانات الهاتف.
- تسريع عملية شحن بطارية الهاتف: يُعزز وضع الطائرة عملية الشحن السريعة لبطارية الهاتف.
- إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث: يلغي وضع الطائرة الاتصال بتقنية البلوتوث، مما يحمي الهاتف من الاتصالات اللاسلكية.
- الحفاظ على عمر البطارية: يُقلل من استهلاك البطارية عبر منع الاتصال بالشبكات أثناء تفعيل وضع الطائرة.
- إيقاف البحث عن شبكات الواي فاي: يمنع وضع الطائرة الهاتف من البحث عن شبكات الواي فاي المحيطة.
- تعطيل الوصول إلى الإنترنت: يقوم وضع الطائرة بإيقاف الوصول إلى الإنترنت، مما يقلل من استخدام الأطفال للهاتف أثناء التنقل.
- إيقاف البلوتوث: يعيق البلوتوث لمنع التواصل اللاسلكي مع أجهزة أخرى.
- حجب إشارات نظام تحديد المواقع (GPS): يقوم وضع الطائرة بتعطيل استقبال إشارات نظام تحديد المواقع للحفاظ على الخصوصية.
- تشغيل الهاتف دون الحاجة لإيقافه: يمكن تفعيل وضع الطائرة دون الحاجة لإيقاف تشغيل الهاتف بأكمله.