«ياريتني جربتها من زمان».. مكون عبقري للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر والروائح الكريهة بسهولة وبدون مجهود جربيها بنفسك .. فكرة بمليون جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عانت العديد من ربات البيوت من تراكم الثلج في الفريزر، مما جعل من الصعب وضع أو استخراج الأشياء منه هذا التراكم يمكن أن يؤثر على أداء الفريزر ويجعله يعمل بشكل غير طبيعي في هذا المقال، سنشرح كيفية إذابة الثلج في الفريزر بسهولة وكيفية الحفاظ على أداء الفريزر.

اذابة الثلج المتراكم بسهولة في وقت قصير