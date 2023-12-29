«ياريتني جربتها من زمان».. مكون عبقري للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر والروائح الكريهة بسهولة وبدون مجهود جربيها بنفسك .. فكرة بمليون جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عانت العديد من ربات البيوت من تراكم الثلج في الفريزر، مما جعل من الصعب وضع أو استخراج الأشياء منه هذا التراكم يمكن أن يؤثر على أداء الفريزر ويجعله يعمل بشكل غير طبيعي في هذا المقال، سنشرح كيفية إذابة الثلج في الفريزر بسهولة وكيفية الحفاظ على أداء الفريزر.
اذابة الثلج المتراكم بسهولة في وقت قصير
لتنظيف الفريزر من الثلج المتراكم، يجب اتباع هذه الخطوات:
- قم بفصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء.
- أفرغ الفريزر من جميع الأطعمة المخزنة فيه.
- قم بتجهيز مناشف وضعها على الأرض لامتصاص المياه.
- انزع الرفوف والأدراج من داخل الفريزر لتسهيل عملية إذابة الثلج.
- افتح باب الفريزر واتركه مفتوحًا لفترة للمساعدة في إذابة الثلج.
- استخدم مجفف الشعر أو مصفاة الهواء لتوجيه هواء دافئ نحو الثلج لإذابته وإزالته بسهولة.
- يمكن استخدام المكنسة الكهربائية مع خرطوم الهواء الساخن للتخلص من الثلج.
- يمكن أيضًا وضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الثلج للمساعدة في إذابته.
- يمكن رش الثلج بقليل من الملح الخشن أو الناعم للمساعدة في تسريع عملية الإذابة.
- بعد إزالة الثلج، قم بتنظيف الفريزر بالماء والصابون وجففه جيدًا قبل ترتيب الرفوف وإعادة توصيل الثلاجة بالكهرباء.
هذه الإرشادات ستساعدك في تنظيف الفريزر بكفاءة والحفاظ على أدائه الجيد.
كيفية تنظيف الفريزر بعد التخلص من الثلج
لتنظيف الفريزر بعد إذابة الثلج المتراكم والتخلص من الروائح، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتحضير وعاء متوسط الحجم واملأه بماء دافئ مع إضافة ملعقتين من صودا الخبز.
- استخدم فوطة نظيفة ونقوم بتغميسها في الخليط المحضر (الماء وصودا الخبز).
- ابدأ في مسح الفريزر بالداخل بلطف باستخدام الفوطة المبللة بالمحلول. تأكد من تنظيف جميع الأسطح والرفوف.
- قم أيضًا بتنظيف الختم البلاستيكي للباب وأطراف الباب بعناية.
- امسح الباب الخارجي للثلاجة بالفوطة المبللة أيضًا.
- استخدم فوطة جافة نظيفة لمسح جميع الأسطح بشكل جيد.
- اترك الفريزر والثلاجة مفتوحين لبضع دقائق للسماح للمحيط بالتهوية وإزالة أي رائحة باقية.
- الآن يمكنك إعادة ترتيب الفريزر وتخزين الأطعمة بأمان داخله.
باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك ترك الفريزر نظيفًا وجاهزًا للاستخدام مع الحفاظ على نضارة الأطعمة والتخلص من الروائح العالقة.