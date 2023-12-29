«خبر صادم لا يصدقه عقل».. أول دولة عربية تسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل وتمنع الرجل من تعدد الزوجات.. كارثة سودة من علامات يوم القيامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكد المحامي التونسي منير بن صالحة أنه وفقا للقانون التونسي، يُعتبر تعدد الزوجات غير قانوني، ويتم معاقبة الرجل الذي يقوم بهذا الفعل وشدد على أن المرأة التي تتزوج من أكثر من زوج لا تتعرض لعقوبات قانونية، حيث يعتبر تعدد الأزواج أمرا عاديا ولا يفرض عليها أي عقوبة قانونية وأشار إلى أن هذا الوضع يعتبر كارثيا ومحظورا في الدين الإسلامي، الذي يسمح للمرأة بالزواج مرة أخرى بعد الطلاق أو وفاة زوجها، وذلك بعد انقضاء فترة العدة تابعوا مقالنا لفهم أسباب وجهة نظر المحامي التونسي منير بن صالحة حول قضية تعدد الأزواج.

تحديث التشريعات

أكد منير بن صالحة أن التشريعات التونسية تشير إلى ضرورة إضافة كلمة “الأزواج”، لتشمل منع التعدد للنساء والرجال، وليس فقط للنساء وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو معروف للحاجة سندس، سيدة تونسية، حيث أعلنت أنها ستكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت وقامت بنشر فيديو على حسابها في تطبيق تيك توك، حيث شرحت خططها المستقبلية، مؤكدة أن القانون التونسي يضمن لها حق الزواج من أكثر من رجل في نفس الوقت، ويمنع تعدد الزوجات بينما يسمح بتعدد الأزواج.

القرار جريء

أعلنت الحاجة سندس: أدعو أحبائي وأصدقائي للمشاركة في حفل زفافي، حيث أعتزم أن أصبح أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت، وأشعر بالسعادة بسبب هذا القرار” نشرت أيضًا فيديو على تطبيق تيك توك، مطمئنة الجميع قائلة: “لا داعي للقلق، أنا على دراية بحقوقي وواجباتي سأحافظ على العدالة بينهما، حيث سأولي اهتماما لزوج في هذا الجانب وآخر في الجانب الآخر.