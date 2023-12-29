الف مبرووك... وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين أصحاب العدادات القديمة "مفيش فواتير تاني"

إلغاء الفواتير الورقية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية

في إطار سعيها لزيادة الكفاءة والتوفير، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تطبيق جديد لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة، يهدف إلى التخلص من دفع الفواتير الورقية التقليدية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية وماكينة الدفع الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن استخدام الطرق الحديثة التي تعتمد على أجهزة الدفع الإلكتروني يمكن أن يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد حيث يتيح لهم النظام الدفع بسهولة في أي وقت وفي أي مكان من خلال التطبيقات الإلكترونية.

أسباب تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المستهلك

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة عدة أسباب يمكن معرفتها من خلال النقاط التالية وهي ما يلي: