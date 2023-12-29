كارثة بكل المقاييس!!!.. تحذيرات وزارة الصحة من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الاسواق يدمر الكبد والمناعة.. إياك تشتريه ولو كان ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك ظاهرة جديدة وغريبة ظهرت مؤخراً والتي تثير الشعور بالقلق وهي تداول زيت الطعام المستعمل في مصر، حيث انتشر الكثير من الباعة الجائلين في شوارع مصر ممن يقومون بشراء هذا الزيت المستعمل بسعر مغري حيث يصل إلى 28 جنيه للكيلو مما يدفع معظم ربات البيوت لبيع تلك الزيوت المستعملة غير مدركين ما سوف يستخدم فيه لاحقاً، والجدير بالذكر أنه تبين بعد البحث الطويل أن هؤلاء الأشخاص يقومون باستخدام تلك الزيوت بشكل خاطئ مما ينتج عنه ضرر بالغ بصحة الإنسان.

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل في مصر

طبقاً للعديد من التقارير عن قيام الباعة الجائلين بشراء كميات كبيرة من الزيوت المستعملة ثم إعادة تدويرها عن طريق التالي:

يحرص هؤلاء الباعة على تخزين تلك الزيوت ثم إضافة لها بعض المواد الكيميائية تعرف بأسم تراب التبييض، حيث تساهم هذه المواد في إزالة كافة الرواسب والبقايا الناتجة من الأطعمة في الزيت.

ثم يتم تفتيح لون الزيت عن طريق تلك المواد ليظهر الزيت نقي تماماً.

بعد ذلك تأتي مرحلة تعبئة الزيت المعاد تدويره في زجاجات جديدة ليتم بيعه في الأسواق كنوع من أنواع الزيوت مجهولة المصدر.

يتم بيع هذه الزيوت بأسعار رخيصة لجذب بعض الأشخاص بالأخص مع ارتفاع أسعار الزيوت في الوقت الراهن.

أضرار استخدام زيت الطعام المستعمل

يعد استخدام زيت الطعام المستعمل بشكل خاطئ أمراً غاية في الخطورة على صحة الإنسان ويشكل ضرر بالغ للأسباب التالية:

يحتوي هذا الزيت على مواد سامة وضارة قد ينتج عنها مشاكل صحية خطيرة.

قد يسبب أيضاً زيادة كبيرة في مستوى الدهون المشبعة والكوليسترول في الدم مما يعرض جسم الإنسان لخطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

من الممكن أيضاً حدوث تسمم غذائي بسبب بقايا الأطعمة المتواجدة في الزيت.