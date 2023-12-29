يعشقون هذا النوع من الرجال .. هل تعرف لماذا تفضل الفتيات السعوديات الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية؟ .. المصريين هيموتوا من الفرحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت الدكتورة زهرة المعبي المستشارة النفسية أن هناك عدة أسباب تدفع النساء السعوديات للزواج من الأجانب، منها أن الأجنبي يُعاملها بشكل أكثر راحة وأنه “يشفق على حالها”، وذلك لأنها تكون بمثابة كفيلته، وأشارت إلى أن تعامل الأجنبي مع زوجته السعودية يختلف عن تعامله مع زوجته إذا كانت من نفس جنسيته، فالزوجة السعودية تُعتبر “ولية نعمته”، وأضافت أنها لاحظت زيادة في الاهتمام بالزواج من الأجانب مؤخرًا.

تحليل غرض زواج السعوديات من الرجال الأجانب

أثارت تصريحات الاستشارية النفسية والأسرية، الدكتورة زهرة المعبي، حول زواج النساء السعوديات من الأجانب جدلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنها تشجع هذا النوع من الزيجات، خاصةً في ظل الأنظمة الجديدة التي تعامل أبناء السعودية كالمواطنين وتمنح الأم حق الحضانة لضمان بقاء أولادها معها حتى في حالة الانفصال، كما أشارت الدكتورة زهرة إلى أن نجاح هذه الزيجات يعتمد على توافر شروط معينة، وعلى الفتاة السعودية أن تختار زوجًا يضمن لها الاستقرار والسعادة. وأشارت أيضًا إلى أن من بين هذه المواصفات أن يكون الزوج متعلمًا ويحمل وظيفة مرموقة، حتى لا تتعرض لمشاكل مالية إذا اضطرت للسفر معه إلى بلده. وكشفت أن النساء المصريات يحتلن صدارة تفضيلات النساء السعوديات المهتمات بهذا الأمر.

خطوات الزواج داخل المملكة السعودية

ترتيبات الزواج داخل السعودية تختلف وفقًا للقوانين والتقاليد الاجتماعية المحلية، هناك عدة خطوات شائعة في ترتيبات الزواج في المجتمع السعودي: