"لغز حير جميع المدرسين".. هل تعرف ما هو جمع كلمة “إنسان ” في اللغة العربية؟ .. إجابة الكل بيدور عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اللغز الذي حير جميع المدرسين هل تعرف ماهو جمع كلمة إنسان في اللغة العربية حيث أن سؤال الجمع في اللغة العربية هو من أهم الأسئلة التي توجد في أي امتحان لغة عربية في الثانوية العامة وهو الأمر الذي يجعل مدرسين المرحلة الثانوية يوصون الطلاب بدراسته جيدا وفي هذا المقال سوف نخبركم عن جمع كلمة انسان.

يعد سؤال الجمع والمفرد في امتحان اللغة العربية هو من أكثر الاسئلة التي تشغل بال الكثير من الطلاب وذلك لأن اللغة العربية تختلف في جميع الكلمات والمصطلحات تبعا لسياق المعني وبالنسبة لجمع كلمة إنسان فقد قام الدكتور جودة مبروك الاستاذ في كلية اللغة العربية جامعة بني سويف بالإجابة عليه وهو أناس وأناسي ويرجع اصل هذه الكلمة الي أناسين على وزن فعاليل ولكن هذا الجمع لا يتم استخدامه في اللغة العربية وبدلا منه يستخدم كلمة أناس وأناسي.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

يجب على طلاب الثانوية العامة أن يقوموا باتباع بعض النصائح التي تساعدهم على تحقيق التفوق ومنها: