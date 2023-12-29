لا تستعملها في الحرام.. 3حركات خبيثه تحبها المرأة بجنون وتعشق من يفعلها.. هتبقى خاتم صباعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الكثير من الرجال بالفوز بقلب المرأة، ويسعوا الى بذل الكثير من المجهود لجذب انتباه المرأة له، فقد ينجح البعض في ذلك ويفشل البعض الآخر ويتم ذلك اثناء اللقاء فى العمل أو الشارع أو النادي أو أي مكان، ولكن يوجد بعض الحركات يقوم بها الرجل حتى يجذب إليه الانتباه وينجح في القرب منها ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على هذه الحركات التى تنجح فى جذب المرأة.

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال الحركات الخبيثة التي تحبها المرأة وتعشقها ولكن لا يعرفها معظم الرجال وهى كالاتي: يعبر الرجل عن مدى إعجابه بالمرأة ويظهر مشاعره لها ولكن دون أن يوضح إقامة علاقة معها هذا ما يجعل المرأة في حيرة من أمرها هلى هذا الرجل جاد في أم يريد التسلية.

يقوم الرجل بالحديث مع المرأة التي يرغبها ويقول لها أنه رجل محافظ لا يقيم علاقة مع أي أمرأة خارج نطاق الزواج وهذا الامر يجعلها تفكر أكثر في أنه رجل معقد.

وعندما تعتقد المرأة بأن هذا الرجل معقد يقول لها على الرغم من رفضه لاي علاقة خارج نطاق الزواج الا انه عندما يفكر في الزواج لا يحاسب المرأة عن ماضيها وصف نفسه بأنه منفتح قليلا. مفاتيح سحرية تساعد على نجاح العلاقة حتى تكون العلاقة ناجحة لابد من إتباع الخطوات التالية: يجب وضع خطة للمستقبل.

أهم شي في العلاقة هى الأهداف حيث يسعى كلا من الطرفين في تحقيق الاهداف التي تعمل على إسعادهم.

االمودة بينخم والكلمة الطيبة لها فعل السحر.

عندما تقال بعض الكلمات الطيبة في الوقت المناسب تعكس شعور الحب