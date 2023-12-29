"حاجة أغرب من الخيال".. تعرف على دولة عربية تسمح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل.. صادمة كبيرة لما تعرف مين هي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل تعدد الزوجات وليس العكس، ولكن قام المحامي التونسي منير بن صالحة بالتصريح بأنه لا يوجد في القانون ما يعاقب المرأة على الزواج بأكثر من رجل، بل منع القانون تعدد الزوجات ولم يذكر تعدد الأزواج حيث لا يوجد نص قانوني بذلك تعاقب فيه المرأة عند وقوع ذلك، ويعد هذا التصريح مثيراً للجدل وأمر غريب كأنه علامة من علامات الساعة.

كيف تتزوج المرأة بأكثر من رجل؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تونسية تسمى “الحاجة سندس” والتي أعلنت بأنها ستكون أول مرأة تونسية تقوم بالزواج برجلين في ذات الوقت، حيث انتشر الفيديو على تيك توك وتقرر فيه الحاجة سندس الإقبال على الزواج بزوجين معاً قد وافقا على ذلك بما لا يخالف القانون التونسي، وقد صرح المحامي التونسي بوجود ثغرة في القانون لا تمنع تعدد الأزواج مما يجب على المشرع تعديل ذلك الأمر بإضافة كلمة الأزواج لكي يمنع تعدد الزوجات وكذلك الأزواج.

أول مرأة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد

صرحت الحاجة سندس في الفيديو المنتشر لها بأنها سعيدة بالقيام بالزواج برجلين معاً موضحة أنها تعرف حقوقها وواجباتها وسوف تقوم بالعدل بينهما إلى جانب معرفة الزوجان أيضاً بحقوقهم وواجباتهم، كما أكدت بعدم قلقها لأنها سوف تعطي كل رجل منهما ما يستحق وما يحتاج من الزوجة التي سيرتبط بها.