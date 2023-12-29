"خليكي دايما في عز شبابك ودلعي جوزك"...استخدمي زيت الزيتون القرنفل كل ليلة وخليه زي الخاتم في إصبعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي مرت علينا منذ القدم وحتى وقتنا هذا حيث أنه من الزيوت المفيدة للشعر والبشرة كما أنه من الزيوت التي تدخل في صناعة جميع مستحضرات التجميل التي تخص البشرة والشعر حيث أنه له فوائد كثيرة لعلاج المشاكل التي تواجه جميع السيدات ولكي تزداد أهميته يمكن استخدامه مع القرنفل حيث يعد القرنفل أحد الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في عمل كثير من الوصفات الجمالية حيث أنه كان يستخدم كمستحضر تجميل طبيعي للشعر لذلك تعد هذه الوصفة من أنجح وأشهر الوصفات الجمالية التي استخدمت على مر العصور.

فوائد استخدام زيت الزيتون والقرنفل للبشرة

يستخدم زيت الزيتون والقرنفل في حل جميع مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير كما أن هذه الوصفة تستخدم في ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة ونضج كما أنها تستخدم كعلاج قوي لالتهابات البشرة وحب الشباب كما أنها علاج طبيعي لشد الجلد من الترهلات فهي تقضي على تجاعيد البشرة وعلامات تقدم السن كما أنها علاج قوي للهالات السوداء كل هذا من فوائد استخدام هذه الوصفة كما يمكن استخدامها عن طريق وضع كمية من القرنفل المطحون مع كمية من زيت الزيتون مع ملعقة من العسل ونقوم بخلط كل هذه المكونات ونضعها على البشرة.

فوائد استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يساعد زيت الزيتون مع القرنفل في حل جميع مشاكل الشعر حيث أنه علاج قوي لمشكلة تساقط الشعر حيث تجعل هذه الوصفة الشعر أكثر قوة ولمعان كما أنها تساعد في مشكلة الشعر التالف فهي تعمل على تنعيم الشعر الخشن المجعد كما تستخدم هذه الوصفة كبديل من صبغات الشعر الجاهزة فهي تعمل على القضاء على الشعر الأبيض نهائيا.