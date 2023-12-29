"هدومك مش هتتحرق تانى".. أفضل طريقة لتنظيف المكواة من الحروق فى اقل من دقيقتين هترجعلك كأنها جديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بقع المكواة من الحروق تعد من أصعب البقع التى تعانى منها ربات البيوت، لأنه هذه الحروق تؤثر على جودة المكواة فى كى الملابس، وتعد المكواة من أكثر الأجهزة المنزليه التي لا يمكن الإستغناء عنها وذلك لأنها تستخدم في كي وفرد الملابس التي تتعرض للانكماش أو تحسين مظهرها بسبب عدم ظهورها بالشكل اللائق، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة لتنظيف المكواة من بقايا محترقة من القماش ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكى سيدتى طريقة فعالة وسهلة جدا لتنظيف المكواة واسترجعها بجودتها كما كانت من قبل.

تعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة فى تنظيف المكواة، حيث يمكنك استخدام معجون الأسنان لتنظيف المكواة التى تعرضت للحروق كل ماعليك هو إحضار هذه المكونات:

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، 2 ملعقة من عصير الليمون، ملعقه من الملح، القليل من الماء الدافئ، ثم اتبع الخطوات التالية.

طريقة إستخدام الوصفة لتنظيف المكواة بكل سهولة

نحضر بولة ونضع بها جميع المكونات التى ذكرناها لكم فى الفقرة السابقه، ونقلبها جيد ثم وضعها على سطح المكواة لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك قم بفرك سطح المكواة برفق، حتى تتخلص من آثار الحروق ثم مسحها بقطعة من الإسفنج، وسوف تجدين أن البقع اختفت تماما.