لورديانا مرجحت سما المصري وصافيناز بوصلة رقص صاروخ .. هزة يمين وهزة شمال ولعت النت

فنون - كتب سعد ابراهيم - شاركت الراقصة لورديانا البرازيلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صورتين لها، حيث تتواجد حاليا بمصر.

ذاع صيت الراقصة لورديانا خلال العام الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو لرقصها من داخل أحد صالات التجميل النسائية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تريند جوجل أيضًا، ولفتت الانتباه منذ ذلك الوقت.

وتوالت إثارة لورديانا للجدل، حيث مع حلول شهر رمضان الكريم، أعلنت عبر انستجرام، أنها ستعلق جميع أنشطتها في ذلك الشهر، إكرامًا للشهر الفضيل وقدسيته لدى الجمهور العربي، ولم تكن لورديانا هي الراقصة الوحيدة التي تعلق أنشطتها في شهر رمضان، حيث سبقتها الراقصة صوفينار.

ومنذ بضعة أشهر، تفاجئت ومطربا المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعمر كمال، بإقامة دعوى قضائية ضدهم، بسبب أغنية انتي معلمة، واتهموا بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه، بسبب فيديو انتي معلمة، الذي انتشر على السوشيال ميديا، وحكمت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، ودفع كفالة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، وبراءة الراقصة البرازيلية لورديانا.