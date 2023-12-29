جوزك مش هيشوف غيرك .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " بهذه الطريقة ولن تتمكني من الاستغناء عنها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى الكثير من الزوجات من أجل إرضاء أزواجهن وذلك من خلال الظهور بأفضل صورة وهو أمر من الأمور المستحبة والتي أوصى عليها الدين والأعراف الاجتماعية أيضا من أجل الحفاظ على حياة زوجية هانئة والتخلص من المشكلات بشكل كبير وتلك هي المهمة التي من الضروري أن تدركها المرأة بكونها تمثل الجانب الجمالي من الحياة ، حيث أن لدى النساء بشكل عام مهما كانت المرحلة السنية التي ينتمون لها تلك الرؤية الجمالية في الأشياء من حولهن وهو ما يضفي قدر من المتعة والسعادة للحياة التي نعيشها بشكل لا يمكن تصورها لذا فإن اهتمام المرأة بجمالها يحتل أولوية قصوى وأولى مقدمة على أي شئ أخر كما سنوضح

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الفازلين للشعر يتم خلط كافة المكونات السابقة الذكر معا في داخل إناء كبير كفاية ليسعها

ثم يتم العمل على صهر مكون الفازلين حتى يستحيل إلى سائل

ثم يتم خلط جيل الصبار مع الفازلين السائل والمذاب فوق البخار معا بشكل جيد

ثم نضيف القليل من النشا مع قطرات من الليمون مع زيت الزيتون كي نتمكن من الحصول على النتائج المرغوبة من الوصفة .