وصفة الملكات .. ضعي "زيت الزيتون مع الموز " في هذا المكان من الجسم ولن تتخيلي حجم الفائدة التي تحصلين عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفات الخاصة بالتجميل لهي من الموضوعات المحببة لدى النساء من أجل الحديث حولها بشكل كبير فمن الممكن أن تقضي المرأة اليوم بـأكمله من أجل التعرف على وصفة من إحدى صديقاته حيث أن الحديث يكون عن مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها والنتائج التي من المنتظر أن تحصل عليها بل وهل تناسب تلك الوصفة جسدها أو لا كل هذا الأمر من أجل أن يتم الحصول على الجمال والروعة التي تدعم ثقة المرأة بنفسها بشكل لا يصدق لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضح لكم إحدى أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم استعمالها دون تكلفة مالية كبيرة أو جهد

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز زيت الزيتون

الموز المهروس.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من الحليب. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للبشرة في داخل وعاء مناسب يتم وضع نصف ثمرة من الموز على أن يتم هرسها بواسطة شوكة طعام بشكل جيد

نضيف كل من خل التفاح والزبادي وبقية المكونات مع الحرص على الخلط بينها بشكل مناسب للحصول على خليط متجانس

يتم تنظيف البشرة قبل الاستعمال ثم يتم تطبيق التركيبة على الجلد لمدة ثلث ساعة قبل أن يتم غسلها بالماء الفاتر

لابد من التكرار في حال رغبتي في التخلص من إسمرار البشرة وتوحيد لون الجلد بشكل مميز.