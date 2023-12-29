هتحققي كل أحلامك .. استعملي ماسك " الزبادي والشوفان " للقضاء على التجاعيد ومشكلات البشرة .. نتائج خيالية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرة هي العلامات الخاصة بالجمال لدى المرأة والتي تهتم بكل منها على حده بشكل دقيق ولكن لا شئ يضاهي الحصول على بشرة رائعة خالية من العيوب لدى النساء ، حيث أن هذا الأمر يمل مصدر فخر واعتزاز لدى المرأة بنفسها ما يرفع من ثقتها في نفسها لدى قريناتها حيث أن البشرة والاهتمام بصحة الجلد بشكل عام يسهمان في ظهور صاحبتها بمظهر شاب على الدوام ما يجعل من جمالها شبه دائم لذا يتم البحث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الوصفات التي لها مفعول السحر على البشرة والتي سنعمل على أن نوضح إحداها من خلال ما يلي من سطور كما يلي

– وصفة الزبادي والشوفان للبشرة عدد 2 ملعقة من الشوفان.

نصف كوب من الماء.

عدد 2 ملعقة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من العسل الأبيض. – طريقة تحضير وصفة الزبادي والشوفان للبشرة في البداية نحضر إناء به ماء ساخن ويتم نقع الشوفان الذي تم إحضاره في داخله

يتم الحرص على الخلط بين الماء والشوفان بشكل جيد

ثم يتم وضع بقية المكونات المذكورة أعلاه تباعا للخليط مع التقليب والتحريك المستمر لها

يصبح لدى خليط جاهز للاستعمال يتم تطبيقه على المنطقة التي تريدين لمدة ربع ساعة

عقب مرور الربع ساعة يتم غسل البشرة بالمياه ونعمل على ترطيب هذا المكان بشكل دائم وستلحظين النتائج المبهرة مع التكرار