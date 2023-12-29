وصفة عالمية .. ضعي " زيت الزيتون على الكمون " بهذه الطريقة وشاهدي النتائج بنفسك .. معجزات تحصل للجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها من جانب الإنسان بشكل كبير نظرا لحجم الأغراض التي يدخل كمكون أساسي فيها والتي من بينها ولا شك الطبخ بجانب أن له خصائص تجميلية أخرى يظهر أثرها على الشعر والبشرة من خلال دخولها في بعض الوصفات كما أن الكمون من العناصر التي تتواجد بشكل رئيسي في كل منزل لذا فمن الطبيعي أن يتم استغلاله بالشكل الأمثل نظرا للخصائص الرائعة التي يتضمن عليها هذا النوع من التوابل الرائعة لذا فإننا سنوضح من خلال المقال الطريقة المثلى للاستفادة من هذين المكونين معا

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الكمون ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الكمون.

صفار بيضة.

½ كوب من الماء. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الكمون للشعر نقوم بغلي كمية من المياه داخل إناء على النار

ثم يتم طرح الكمون في الماء ونتركه حتى يغلي بشكل تام ثم يتم رفعه من على النار وتركه حتى يبرد

عقب تبريد الكمون يتم وضع كمية من زيت الزيتون إلى الخليط

ثم إضافة صفار البيضة مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم يطبق الخليط على الشعر ويتم تدليك فروة الرأس والأطراف بشكل جيد

تترك الوصفة لمدة ساعة على الشعر قبل أن يتم غسله بالماء والشامبو

يتم تكرار الوصفة مرتين في الشهر .