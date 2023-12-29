ممنوعون من السفر .. هؤلاء الأشخاص من حاملي بطاقة الرقم القومي عليهم التوجه سريعا لأقرب سجل مدني .. مافيش هزار تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاقة الشخصية أو الرقم القومي من أهم الأوراق التي يتم استعمالها من جانب المواطن في مختلف الأغراض حيث أن الكثير من المصالح الخاصة والتي يرغب المواطن في إنجازها تعتمد بشكل كبير على البطاقة ، لذا من الضروري أن يكون لديك بطاقة شخصية محدثة وسارية كي تتمكن من ذلك وهو الأمر الذي لا يحدث في كثير من الأحيان ما يتسبب معه في تعطيل الكثير من الأمور والتسبب بالمشكلات للفرد قبل أي جهة أخرى ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار الكثير من الغرامات التي تتعلق بالبطاقة الشخصية كي يتم الالتزام بها وتجنب الأضرار الناتجة عنها كما سنوضح

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بشكل رسمي بيان جاء فيه تقرر بعض الغرامات المالية التي تتصل بالرقم القوم والتي تختلف في قيمتها حسب كل مشكلة كما سنأتي على ذكره -غرامات الرقم القومي غرامة مالية تبلغ قيمتها مائة جنيه على المواطن الذي لا يستخرج بطاقة الرقم القومي في الموعد الحدد لها والبالغ 15 عام حسب نص القانون

غرامة مالية تبلغ قيمتها مائة جنيه على المواطن الذي يستعمل بطاقة غير سارية داخل الجهات الحكومية

غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 جنيه على المواطن الذي لا يقدم على تحديث بيانات البطاقة الشخصية التي تغيرت خلال ثلاثة أشهر من التغيير

غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 جنيه على المواطن الذي لا يستخرج بدل فاقد خلال 14 يوم من محضر الفقد .