"ضاع عمرك بتفرديه غلط".. بإزازة كولا واحدة اتخلصي من خشونة شعرك وهيبقى انعم من الحرير.. وقولي باي باي للكيراتين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلجأ معظم النساء إلى محلات البيوتي سنتر، من أجل فرد الشعر وقصه وتنظيفه، إضافة إلى العديد من العمليات الأخرى التي تسعى إليها جميع النساء، ولكن هناك وصفة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها فرد الشعر المجعد بكل سهولة، وهي عن طريق زجاجة الكولا الموجودة في كل منزل.

طريقة فرد الشعر بالكولا

هناك طريقة شائعة على الإنترنت لفرد الشعر بالكولا، وهي كالتالي:

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

سخني الكولا في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

ضعي الكولا الدافئة على شعرك المبلل، واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء البارد.

جففي شعرك باستخدام مجفف الشعر. فوائد الكولا للشعر الكولا تحتوي على حمض الفوسفوريك، وهو مادة كيميائية يمكن أن تساعد على فتح طبقات الشعر، مما يسمح للحرارة بالتغلغل إلى الداخل وفرد الشعر، كما أن الكولا تحتوي على الكافيين، والذي يمكن أن يساعد على تحفيز نمو الشعر. مخاطر فرد الشعر بالكولا على الرغم من أن الكولا يمكن أن تساعد في فرد الشعر، إلا أنها يمكن أن تتسبب أيضًا في بعض المشاكل، مثل:

جفاف الشعر وتقصفه.

تساقط الشعر.

تغيير لون الشعر.

نصائح لفرد الشعر بالكولا

إذا كنت ترغبين في تجربة طريقة فرد الشعر بالكولا، فإليك بعض النصائح: