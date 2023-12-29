جنني جوزك بجمالك.. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون هو من أهم الزيوت الطبيعية الموجودة من حولنا والتي تستخدم في عده وصفات جميعها متعلقة بالشعر والبشرة، وبالطبع نجد أن كل امرأة تحب أن تمتلك شعرا جميلا وطويلا خاليا من أي مشاكل ولا سيما لو كان يشبه شعر الهنود ومن خلال هذا الموضوع عبر موقع نيوز مصر، سوف نذكر لكم وصفه زيت الزيتون مع القرنفل لتطويل الشعر سريعا وسوف نحصل على شعر قوي وصحي تابعونا لمزيد من التفاصيل.

مكونات وصفة زيت الزيتون على القرنفل عدد 5 ملاعق زيت زيتون.

عدد 3 ملاعق زيت القرنفل. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون على القرنفل للشعر الخطوة الأولى نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه المقادير السابقة الإشارة إليها من زيت الزيتون بالإضافة إلى زيت القرنفل ونقوم بخلط هذه الزيوت معا حتى تصبح متجانسة تماما.

الخطوة الثانية يتم وضع هذا الإناء في حمام من الماء الساخن حتى تتم تدفئته بواسطة البخار المتصاعد الناتج عن هذا الماء.

الخطوة الثالثة يتم فيها أخذ خليط الزيوت هذا ووضعه على الشعر مع التدليك ويترك لمده أربع ساعات على الشعر.

الخطوة الرابعة يتم فيها غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للوصول إلى أفضل النتائج، حيث إن هذه الوصفة من شأنها أن تساهم في تغذيه الشعر بشكل واضح وتعطي الترطيب اللازم له وتزيد من طوله.