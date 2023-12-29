تخلص منها فورا .. لو ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !! .. احذر من ظهور هذه العلامه علي الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجة عنك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن ظهور علامة معينة في تطبيق “واتساب” تدل على أن هناك شخصًا ما يتجسس على حساب المستخدم، وبحسب هذه المنشورات، فإن العلامة التي يجب الانتباه لها هي وجود دائرة زرقاء صغيرة بجانب صورة المستخدم في قائمة المحادثات. وتقول هذه المنشورات أن هذه العلامة تشير إلى أن الشخص الذي يرسل لك الرسالة قد قام بتشغيل خاصية “التحقق بخطوتين”، ولكن في الواقع، فإن هذه العلامة لا تشير إلى وجود شخص يتجسس على حساب المستخدم. بل هي مجرد علامة تشير إلى أن الشخص الذي يرسل لك الرسالة قد قام بتمكين خاصية “التحقق بخطوتين”. وهذه الخاصية تضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حساب المستخدم، حيث تتطلب من المستخدم إدخال رقم سري مكون من 6 أرقام في كل مرة يحاول تسجيل الدخول إلى حسابه.

علامات تشير إلى أن الواتس آب تم اختراقه

ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بتنفيذها.

بطء أداء WhatsApp، إذا كان التطبيق يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على استخدامه في الخلفية.

استنزاف سريع لبطارية الهاتف، حيث يشير ذلك إلى وجود تطبيق يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة.

خطوات حماية الواتساب