طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

الزيادة المحددة على أسعار السجائر

تعد شركة الشرقية للدخان من أشهر الشركات التي قامت مؤخرا بإطلاق بعض التقارير التي قامت بتطبيقها لعام 2024 على أضافت زيادة جديدة في الأسواق بالإضافة إلى أضافه الضريبة المضافة على أن تكون الزيادة من 10 % إلى 15 %.

أسعار السجائر الرسمية في الأسواق

هناك بعض التسعيرات الجديدة التي وضعتها شركة الشرقية للدخان والتي تتم إضافتها مباشرة في السوق المصري بداية من شهر يناير المقبل والتي يتم طرحها في جميع الأسواق والأسعار التي يتم إعلانها بشكل رسمي تكون كالآتي:

سعر سجائر مارلبورو بقيمة 69 جنيها.

سعر السجائر للعلبة الواحدة نوع ميرت 74 جنيها .

سعر علبة سجائر I’m 50 جنيها

جميع هذه الاسعار قد تكون متوفرة بالفعل وعليها بداية من شهر يناير المقبل وعلى الجميع يترقب الأسعار الجديدة بالاضافة الى القيمة المضافة التي يتم اضافتها شركة الشرقية للدخان.