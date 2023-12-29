مشروبات ساخنة تنقص وزنك بدون دايت او رياضه .. اعرفها فورا وتمتع بشتاء دافئ وجسم مثالي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن فصل الشتاء من الممكن أن يسبب زيادة الوزن، لأن البرودة تجعلنا إلى تناول الكثير من المأكولات والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات لا تسبب زيادة الوزن، ومن خلال البحث توصلنا إلى مشروبات ساخنه تساعد على إنقاص الوزن، فهيا بنا لمعرفتها.

مشروبات ساخنة تساعد على فقدان الوزن

يعد مشروب العسل والليمون من أكثر المشروبات التى لها فوائد كثيرة جدا لفقدان الوزن، حيث يمكنك تحضير هذا المشروب بكل سهولة عن طريق أضافة قطرتين من الليمون، مع ملعقة كبيرة من العسل، ونضيف عليه الماء الدافئ، ويفضل تناول هذا المشروب الساخن اللذيذ في الصباح الباكر.

من المعروف ان الشاي الأخضر من المشروبات اللذيذة والتى تساعد على إنقاص الوزن أيضا، وذلك بفضل احتوائه على مركبات تساعد على تقليل الوزن بطريقة رائعة وإنزيمات ECGC والكافيين الذي يساعد على تكسير الدهون بالجسم، وأيضا تناوله يزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك وبالتالى ينقص الوزن، ويمكنك تناوله فى الصباح والمساء.

هناك درسات اثبتت أن القهوة تحتوى علة الكافيين مما يعمل على زيادة التركيز وتعزيز الانتباه والشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساهم في فقدان الوزن الزائد بالجسم عن طريق تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتحسين معدل الأيض وزيادة حرق الدهون.

يعد مشروب ماء الكمون من المشروبات الفعالة جدا فى إنقاص الوزن، ويمكنك تحضيره عن طريق غلى كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من بذور الكمون لمدة 3-4 دقائق، ثم نتركه منقوع طوال الليل، وفى الصباح يتم تصفية الماء من بذور الكمون ،ثم قم بتناوله قبل الفطار.