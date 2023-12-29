«مستحيل كانت تخطر على بالك».. جهاز التليفزيون القديم كنز أغلى من الذهب تعرف على طريقة استخراجه .. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن جهاز التلفزيون القديم الذي لا تستخدمه قد يكون بمثابة كنز لا يقدر بثمن؟ نعم، فأجهزة التلفزيون القديمة تحتوي على العديد من المواد والعناصر النادرة، والتي يمكن الاستفادة منها مجددًا في تصنيع بعض الأشياء المهمة.

الكنز المخبأ داخل التلفزيون القديم

يوجد داخل التلفزيون القديم جهاز ضغط عالي، وهو عبارة عن محول طاقة يحول التيار الكهربائي من الجهد المنخفض إلى الجهد العالي. ويُستخدم هذا الجهاز في العديد من التطبيقات، مثل صنع الصواعق الكهربائية، وتشغيل لمبات النيون، وغيرها.

كيفية استخراج الكنز من التلفزيون القديم

لاستخراج الكنز من التلفزيون القديم، يجب اتباع الخطوات التالية:

فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي.

فصل كابلات التحكم عن بعد عن الجزء الداخلي.

فصل كابلات المكونات الداخلية عن بعضها البعض.

إزالة غطاء التلفزيون.

فصل جهاز الضغط العالي عن المكونات الأخرى.

كيفية استخدام الكنز

بعد استخراج جهاز الضغط العالي، يمكن استخدامه في العديد من التطبيقات، مثل: