«خد بالك حياتك في خطر ».... اضرار ترك الراوتر يعمل طوال الليل دون فصله ...وايضا بعض النصائح لتحسين اداء الراوتر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحاضر، أصبحت شبكات الإنترنت أمرًا لا غنى عنه بالنسبة لأفراد الأسرة يوميًا إنها تُمكّن أفراد الأسرة من الاستمتاع بالعديد من الخدمات والفوائد يُمكن استخدام الإنترنت المنزلية لمتابعة أحدث الأخبار عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وكذلك للتواصل مع الأصدقاء والعائلة سواء داخل البلاد أو خارجها بالإضافة إلى ذلك، تلعب شبكات الإنترنت دورًا حاسمًا في تمكين بعض الأفراد من ممارسة أعمالهم عن بُعد من منازلهم، ومع ذلك، هناك تحديات تواجه الأفراد فيما يتعلق بأجهزة الراوتر، مثل ضعف الإشارة وتدهور جودة الخدمة.

بعض التعليمات والإجراءات التي تساهم في تحسين اداء الراوتر