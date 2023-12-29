«خد بالك حياتك في خطر ».... اضرار ترك الراوتر يعمل طوال الليل دون فصله ...وايضا بعض النصائح لتحسين اداء الراوتر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحاضر، أصبحت شبكات الإنترنت أمرًا لا غنى عنه بالنسبة لأفراد الأسرة يوميًا إنها تُمكّن أفراد الأسرة من الاستمتاع بالعديد من الخدمات والفوائد يُمكن استخدام الإنترنت المنزلية لمتابعة أحدث الأخبار عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وكذلك للتواصل مع الأصدقاء والعائلة سواء داخل البلاد أو خارجها بالإضافة إلى ذلك، تلعب شبكات الإنترنت دورًا حاسمًا في تمكين بعض الأفراد من ممارسة أعمالهم عن بُعد من منازلهم، ومع ذلك، هناك تحديات تواجه الأفراد فيما يتعلق بأجهزة الراوتر، مثل ضعف الإشارة وتدهور جودة الخدمة.
بعض التعليمات والإجراءات التي تساهم في تحسين اداء الراوتر
- يجب عدم ترك جهاز الراوتر يعمل طوال الليل، وذلك لمنع تعرضه لدرجة حرارة عالية حتى لا تعمل على تدمير النظام الداخلي للجهاز
- تحديث البرامج والتحديثات: تأكد دائمًا من تحديث برامج تشغيل الراوتر بانتظام الشركة المصنعة تصدر تحديثات لإصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأداء يمكنك العثور على هذه التحديثات على موقع الشركة المصنعة.
- وضع الراوتر: قم بوضع الراوتر في مكان مرتفع ومركزي داخل المنزل لضمان توزيع إشارة الواي فاي بشكل متساوي في جميع أنحاء المنزل.
- تجنب التداخل: حاول تجنب وضع الراوتر بالقرب من مصادر تداخل مثل أجهزة ميكروويف أو أجهزة الراديو، حيث يمكن أن يؤثر التداخل على جودة الإشارة.
- استخدام كلمة مرور قوية: قم بتعيين كلمة مرور قوية لشبكة الواي فاي الخاصة بك لمنع الوصول غير المصرح به إلى شبكتك.
- تفعيل التشفير: قم بتمكين تشفير الواي فاي مثل WPA2 أو WPA3 لحماية بيانات الشبكة الخاصة بك.
- تخصيص اسم الشبكة (SSID): قم بتغيير اسم شبكتك اللاسلكية (SSID) إلى شيء يميزها عن الشبكات الأخرى في منطقتك.
- تحكم في الأجهزة المتصلة: تحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة بشكل دوري واحذف أي أجهزة غير معروفة أو غير مصرح بها.