خد حذرك وخلي بالك.. عاجلاً قطع المياه 12 ساعة يوم الجمعة في عدد من المناطق في هذا الموعد الحق خزن لك شوية مايه

قامت شركة المياه والصرف الصحي بإعلامنا أنه سوف يتم قطع المياه عن يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 لمدة 12 ساعة فعلى المواطنين الاستعداد لهذا الأمر من الآن.

يبدأ قطع المياه في الدقهلية من الساعة 6:30 مساء يوم الجمعة ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 الساعة 7 صباحًا، وقد نبهت الشركة على أن المناطق المتأثرة من هذا القطع هو مدينة طلخا بالكامل وجزء من مركز نبروه.

قطع المياه لمدة 12 ساعة في محافظة الجيزة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه في عدد من المناطق في المحافظة خمس ، ومن هذه المناطق ما يلي المنوات، وعش سقارة، عوزبة مقار، وميت قادوس، وميت شماس وسوف يستمر القطا مدة تصل إلى 12 ساعة، جاء ذلك. في إطار جهود الشركة لضمان الصيانة الدورية للبنية التحتية.

سوف يتم قطع الخدمة بدءاً من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر ، وحتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت التالي.